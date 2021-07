Madeira regista 44 novos casos e 24 recuperados

O relatório epidemiológico da Direção Regional de Saúde a propoósito da evolução da pandemia de covid-19 dá conta que nas últimas 24 horas foram confirmados 44 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na Região Autónoma da Madeira.

A região continua com uma tendência de crescimento de casos diários, totalizando até hoje 10.118 casos confirmados de covid-19. Dos novos casos, 12 são importados (6 da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 4 do Reino Unido, 1 da França e 1 de Espanha) e 32 são casos de transmissão local.

Hoje há também a registar 24 pessoas recuperadas, contabilizando-se 9.791 casos recuperados de covid-19. Com um óbito já noticiado no dia de hoje a região contabiliza, até à data, um total de 74 óbitos associados à doença.

O número de casos activos também continua a crescer, totalizando neste momento 253 pessoas reportadas com o vírus, dos quais 96 são importados e 157 são de transmissão local.

Destes e olhando ao cenário de 24 horas anteriores, há 5 pessoas hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, todas em Unidades Polivalentes, sendo que são menos duas do que no sábado. Há 75 pessoas a cumprirem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e as restantes 173 permanecem em alojamento próprio, informa a DRS.

Há, também, 126 situações que se encontram neste domingo em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM, acrescenta a autoridade de saúde.

Destaque ainda para a vigilância activa de contactos de casos positivos, que totalizam 541 pessoas a serem acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo. Acrescente-se a vigilância de viajantes, num total de 38.639 pessoas acompanhadas com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) ascendem agora a 57.715 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399) contabiliza até a data 3.760 atendimentos.

Por fim, os testes para despiste de covid-19 realizados no Serviço de Saúde da RAM, ascendem a 268.632 colheitas para teste de RT-PCR à COVID-19, realizadas até às 15h30 de hoje, no contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da RAM, mas no total, até à data, as amostras processadas para teste de RT-PCR, no Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM ascendem a 535.786.

A esses acrescentam os Testes Rápidos de Antigénio que foram realizados até hoje totalizam 73.743.