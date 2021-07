Jesus diz que é "muito importante" Benfica continuar na 'Champions'

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, afirmou esta noite que a equipa tem trabalhado para conseguir o "muito importante" objetivo de seguir em frente na Liga dos Campeões em futebol, elogiando o desempenho com o Marselha.

"Trabalhamos para um jogo forte contra um rival forte, queremos muito passar, é muito importante para todos nós, Benfica, temos de estar focados. Trabalhámos muito bem nas últimas quatro semanas, temos mais uma de trabalho, vamos melhorar e teremos tempo para trabalhar a equipa com o objetivo que temos para esse jogo", afirmou o técnico, em declarações à televisão do clube.

O Benfica vai visitar o Spartak Moscovo, treinado pelo português Rui Vitória, no dia 04 de agosto, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com a segunda mão a estar agendada para 10 de agosto, no estádio da Luz.

Os 'encarnados' empataram este domingo 1-1 frente aos franceses do Marselha, em jogo de preparação para a temporada 2021/22 de futebol, no último teste antes da pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Jorge Jesus deixou ainda elogios a João Mário, médio que na última época esteve emprestado pelo Inter de Milão ao Sporting, sagrando-se campeão nacional, e que esta época assinou pelo Benfica.

"Temos um jogador que raramente perde um passe - até perdeu mais neste jogo do que frente ao Lille -, tem capacidade de organização de jogo, conhecimento do jogo, coloca diferentes ritmos que não tínhamos. O João Mário vem dar essa classe, e também gostei do Adel Taarabat na primeira parte, naquela posição. Tive de colocar o Seferovic apenas 40 minutos para o Vinícius também jogar um pouco. A equipa tem um ano de trabalho, está muito mais forte do que quando chegámos ao Benfica", salientou.

Em relação ao mais recente reforço, o francês Meité, o técnico referiu que jogador é opção para a zona mais recuada do meio-campo.

"Para a posição 8 temos várias soluções: Adel Taarabt, João Mário, Gedson e Paulo Bernardo. Na posição 6 temos Weigl, Florentino e a contratação de Meité visa esse posicionamento. Pelo que me disse não treina há seis semanas. Vai demorar algum tempo a entrar na exigência necessária para a posição, mas é fisicamente muito forte para disputar estes duelos", concluiu.