Mafalda Gonçalves defende implementação de Assembleia de Cidadãos em Santa Cruz

A deputada socialista Mafalda Gonçalves defende que um município apenas é eficaz se estiver ao serviço de todos. Para isso, a candidata do PS à liderança do município de Santa Cruz defende a criação de mecanismos de participação cívica activa, como é o caso de uma Assembleia de Cidadãos, que seja complementar ao Orçamento Participativo do qual é a favor e que, no seu entender, tarda em ser aplicado no concelho.

Para Mafalda Gonçalves a proximidade e participação são elementos fundamentais para o bom funcionamento de um município, pelo que defende medidas de maior transparência entre a autarquia e o munícipe e que, no seu entendimento, “reforçam o compromisso de ambos e fomentam o crescimento e o desenvolvimento integrado do concelho”.

A candidata do PS pretende avançar com a criação de uma Assembleia de Cidadãos, de carácter informal e que abra a porta à participação de todos os munícipes, comprometendo o executivo camarário, a Assembleia Municipal e as Juntas de Freguesia com as respostas que são exigidas pelos munícipes de Santa Cruz.

De carácter informal e numa lógica de “portas-abertas”, a iniciativa pretende incentivar a participação cívica e o envolvimento dos cidadãos com a política e com a decisão. Uma aproximação entre eleitores e eleitos que será o alicerce de uma governação para as pessoas, tendo em vista o desenvolvimento sustentado do concelho.

A candidata do PS adianta também que esta iniciativa surge como complementar ao Orçamento Participativo Municipal. Uma iniciativa da qual o PS foi precursor na Região, pela mão de Paulo Cafôfo no Funchal, e que, no entendimento de Mafalda Gonçalves, tarda em ser aplicado em Santa Cruz.

Para a candidata socialista à Câmara Municipal de Santa Cruz, a opinião dos munícipes deve ser reconhecida e valorizada, sendo que cabe a quem governa partilhar o ato da governação com todos os munícipes, incentivando à participação e ao envolvimento de todos.

Mafalda Gonçalves afirma que “Santa Cruz sairá reforçada com o aproximar das pessoas ao município, corresponsabilizando-as e envolvendo-as diretamente na tomada de decisão de medidas e políticas públicas para o concelho”.