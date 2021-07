Brício Araújo diz que Reis Magos é rosto da insensibilidade ambiental do JPP

A candidatura de Brício Araújo à Câmara Municipal de Santa Cruz reagiu à nova interdição da Praia dos Reis Magos depois de mais uma descarga da estação elevatória gerida pela Câmara JPP.

“A situação repete-se. Esta situação começa a ultrapassar todos os limites. É assustadora a incompetência, a incapacidade e a tremenda insensibilidade do JPP nestes sucessivos ataques ambientais com origem em equipamentos e infraestruturas camarárias”, referiu.

Brício Araújo mostrou-se preocupado com a forma como o JPP tem tratado os Reis Magos e o Caniço.

“O JPP não gosta do Caniço. Isso é evidente Não compreendo como pode uma Câmara desconsiderar algumas das suas freguesias. O que está a acontecer nos Reis Magos é de terceiro mundo”, afirmou.

O candidato referiu ainda que “não podemos continuar a tolerar este tipo de comportamentos”.

“Deviam ter vergonha do que estão a fazer aos Reis Magos e ao Caniço, já não há desculpas”, reforçou.

Brício Araújo acredita que os cidadãos não perdoarão esta incompetência, acrescentando que entende que “para além da responsabilidade política, têm de ser apuradas outras responsabilidades”.

“As entidades com responsabilidade no ambiente têm também de reagir e actuar. Não podemos continuar a fingir que está tudo bem. É um ataque ambiental inadmissível. Os Reis Magos são património do Caniço e da Região, um dos nossos maiores tesouros naturais”, concluiu.