Acidente faz um ferido grave na Calheta

Dois feridos, um deles com gravidade, foi o resultado de um acidente ocorrido na noite deste sábado no Arco da Calheta, no sítio da Fajã do Mar.

O carro em que seguiam as vítimas embateu num camião, deixando um dos sinistrados encarcerado no interior do automóvel.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários da Calheta pelas 20h37, que se deslocaram ao local e retiraram o jovem do carro com material de desencarceramento.

Ambos os rapazes foram assistidos pelos bombeiros e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e transportados para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No local estiveram 12 bombeiros com duas ambulâncias, uma viatura de desencarceramento e um veículo de apoio.