Madeira entre os 10 locais mais famosos para praticar surf em Portugal

De acordo com a Holidu, motor de pesquisa para casas de férias, a Madeira está entre os 10 locais mais famosos para praticar surf em Portugal.

Em quinto lugar, conforme revela a Holidu, "a Madeira oferece óptimas condições para a prática do surf".

"As ilhas da Madeira são consideradas por muitos surfistas como o Hawaii da Europa. A qualidade das ondas, a temperatura da água e o clima, com uma média anual de 21 graus, o sol, paisagens deslumbrantes e a proximidade do continente europeu fazem da Madeira um destino para o surf", refere.

Conheça o top 10 dos destinos mais populares para fazer surf em Portugal:

1- Lisboa;

2- Cascais;

3- Porto;

4- Sagres;

5- Madeira;

6- Matosinhos;

7 - Leiria;

8- Aveiro;

9 - Sintra;

10 - Açores.