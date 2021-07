Madeira regista mais uma morte por covid-19

A Madeira regista hoje mais um óbito associado à covid-19.

"No dia 25 de Julho temos a informar o falecimento de um doente com covid-19 (80 anos), com comorbilidades associadas, no Hospital Dr. Nélio Mendonça", refere a nota remetida à imprensa pelo Gabinete do Secretário Regional de Saúde e Protecção Civil.

A Região contabiliza até à data um total de 74 óbitos associados à covid-19.

A última morte por covid-19 na RAM tinha ocorrido há cerca de um mês (no dia 29 de Junho).