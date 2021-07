Mafalda Gonçalves aposta na transição digital para atractividade de Santa Cruz

A candidata do PS à Câmara Municipal de Santa Cruz pretende uma aposta na transição digital para acelerar o desenvolvimento do concelho, a sua atractividade "para a fixação de novos negócios e a modernização administrativa dos serviços camarários".

“Um novo começo em Santa Cruz passa também por uma aposta significativa deste concelho para a transição digital”, defende Mafalda Gonçalves. A socialista acredita que esta transição irá permitir “valorizar o nosso ecossistema paisagístico através da capacidade de dotar o território de condições digitais para quem pode trabalhar remotamente e valoriza um estilo de vida com a qualidade que Santa Cruz pode oferecer”.

Numa nota enviada à comunicação social, a socilista refere que a aceleração para o digital – impulsionada pela pandemia – "fez com que se tornasse uma inevitabilidade, quer para empresas, como para municípios. Por isso mesmo, Mafalda Gonçalves defende que este caminho deve ser uma das prioridades do concelho para os próximos anos".

Mais do que “fomentar em Santa Cruz a oferta de soluções e respostas físicas para novos tipos de emprego e lógicas de trabalho descentralizado na região, no país e no mundo”, esta transição permitirá “atrair para o território mais pessoas, equipas e conhecimento para que aqui se instalem. Desta forma, poderão não só formar as nossas gentes, como criar oportunidades na área das indústrias criativas e inovação”, defende a candidata socialista à Câmara Municipal de Santa Cruz.

Mafalda Gonçalves aponta para ganhos económicos e investimento do tecido empresarial e indica que a transição ajudará a modernizar os serviços municipais na óptica do utilizador e na relação com os munícipes, “possibilitando uma resposta online à distância e uma maior celeridade processual”.

A candidata pretende dinamizar e modernizar os serviços municipais do concelho por forma a tornar mais próximo o executivo autárquico e serviços camarários da sua população.

Outra das propostas da candidata socialista passa pela construção de um Plano Municipal para a Literacia Digital, com ações concretas para toda a população, dotando-a de um maior conhecimento nesta área.