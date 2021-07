JSD alerta para a necessidade de mudança nas localidades madeirenses

A JSD Madeira realizou o II Conselho Regional da estrutura, em Machico, no último sábado, 24 de Julho. Perante um auditório repleto de jovens dos 11 concelhos da Região, os participantes debateram os combates eleitorais que se avizinham. Na iniciativa, a comissão política liderada por Bruno Melim, reforçou o objectivo anteriormente definido de que “vencer as autárquicas é ter mais mandatos nas Assembleias de Freguesias e nas Assembleias Municipais do que em 2017, tendo nesses órgãos mais jovens eleitos”.

Ninguém melhor que os jovens se encontra mais habilitado para construir o futuro das nossas localidades. Os jovens mais do que futuro, são já o presente pelo que devem ser tidos em consideração, enquanto Homens e Mulheres que são, sobre que futuro querem para a sua terra. Bruno Melim presidente JSD/Madeira

A JSD/M manifestou preocupação com a necessidade de concretizar uma mudança nas localidades madeirenses, na medida em que ganhar as eleições autárquicas: "implica termos a responsabilidade de criarmos condições para que as nossas freguesias e municípios possam ser mais sustentáveis nas áreas fundamentais para a Juventude, seja na Habitação, no Emprego, na dinamização cultural ou na mobilidade”, afirmou Bruno Melim, acrescentando que “passados oito anos, Machico perdeu população, atractividade empresarial e não é hoje um município amigo das famílias e empresas".

Os trabalhos contaram ainda com a participação de Norberto Ribeiro, candidato do PSD à autarquia de Machico, que aproveitou a ocasião para relembrar as medidas que pretende levar a cabo caso na autarquia de Machico, caso seja o escolhido pela população a 26 de Setembro, nomeadamente o Programa Municipal de Apoio à Habitação Jovem que permita “aos jovens casais poderem fixar-se e escolher Machico para viver e fazer vida”, disse.

As cerca de duas dezenas de jovens de todos os concelhos da Região evidenciaram a vontade de reformar a vivência e a vida política conciliando “uma perspectiva de reforma do poder local credibilizando, sempre que possível, a actividade política através do mérito, da competência evidenciada e da proximidade criada pelas novas gerações às forças vivas de cada concelho, salvaguardando a matriz popular característica intrínseca da Social-Democracia Madeirense”, rematou a Juventude Social-Democrata da Madeira.