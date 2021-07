Gasolina já subiu 26,5 cêntimos e gasóleo custa mais 24,6 cêntimos desde Janeiro

Os preços dos combustíveis, cujos preços são controlados administrativamente pelo Governo Regional, voltam a aumentar durante esta semana, em mais um ciclo do popular popular "grão a grão", neste caso, cêntimo a cêntimo os madeirenses estão a pagar cada vez mais caro para atestar os depósitos das viaturas.

Depois do anúncio na semana passada pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) de que iriam aumentar a produção e, com isso, suprir a escassez da matéria-prima nos mercados internacionais que têm levado ao aumento exponencial do preço do barril, estaremos a assistir aos últimos aumentos nas bolsas, que já atingiram 75 dólares em Junho passado, quando a 1 de Março de 2020, o barril de Brent (que serve de referência para as transacções na Europa) chegou a custar menos de 23 dólares.

É que o acordo prevê o aumentar da produção conjunta de forma escalonada nos próximos cinco meses, a partir de Agosto. Contudo, o acréscimo de 400 mil barris por dia (mbd), a cada mês, até Dezembro, pode ainda durar algum tempo até fazer efeito nos preços da gasolina e do gasóleo. Isto porque esta matéria-prima é comprada agora para chegar à refinaria e postos de abastecimentos, ainda leva alguns meses.

De referir que, actualmente, o preço da 'gasolina 95' está quase na média dos valores de 2014 (1,642 €/lt) e o gasóleo rodoviário (simples) está também na perto do valor médio de 2012 (1,421 €/lt). Já o gasóleo colorido e marcado (subsidiado) está já acima do valor médio de 2015 (0,749 €/lt).

A 'gasolina 95', que leva oito semanas consecutivas a subir e já custa mais 26,5 cêntimos do que no início do ano, o gasóleo rodoviário e o colorido e marcado que levam ambos 14 semanas a crescer, sendo que o primeiro custa já mais 24,6 cêntimos do que na semana que terminou 2020 e iniciou 2021, e o segundo custa agora mais 19,6 cêntimos por cada litro, são actualmente preços muito acima das médias dos últimos sete, nove e seis anos respectivamente.

Ficam assim os preços desta semana, que vai de hoje, segunda-feira, 26 de Julho de 2021, ao próximo domingo, 1 de Agosto de 2021:

Gasolina super sem chumbo IO 95.........€ 1,645 por litro

Gasóleo rodoviário .................................€ 1,412 por litro

Gasóleo colorido e marcado ...................€ 0,860 por litro

Na semana passada custavam:

Gasolina super sem chumbo IO 95.........€ 1,638 por litro

Gasóleo rodoviário .................................€ 1,408 por litro

Gasóleo colorido e marcado ...................€ 0,856 por litro