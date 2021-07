Canoístas madeirenses alcançam finais A e B no Campeonato Nacional de Velocidade

Pelo segundo fim-de-semana consecutivo, o Centro de Alto Rendimento de Montemor-o- Velho acolheu uma prova de velocidade do calendário competitivo da Federação Portuguesa de Canoagem. Apesar das limitações impostas pelas autoridades de saúde, devido à pandemia da covid-19, o Nacional de Velocidade destinado aos escalões de Iniciados, Infantis e Cadetes contou, ao longo de dois dias, 24 e 25 de Junho, com a realização de 174 regatas em K1, C1, K2, C2, K4 e C4 distribuídas pelas distâncias de 200, 500 e 1000 metros.

Na primeira competição de velocidade 2021, realizada nos dias 17 e 18 de Julho, António Ribeiro do Centro Treino Mar, tornou-se vice-campeão nacional na categoria K1 Juniores 200m. Já Bernardo Pereira/Oleksandr Bobuskyy do Clube Naval da Calheta e Francisco Figueira/Paulo Teles do Centro Treino Mar, arrecadaram o 7.º lugar na FINAL A e FINAL B, respectivamente.

Na competição deste fim-de-semana, a Madeira fez-se representar pelos canoístas Marcos Abreu da Associação Náutica de Câmara de Lobos, Luís Rosa, Luísa Pereira e Paulo França do Centro Treino Mar, Miguel Orfão do Clube Naval da Calheta e Beatriz Chaves e Pedro Pereira do Clube Naval do Funchal.

Resultados

- 3.º FINAL B- K1 Iniciados 1000m- Marcos Abreu - ANCLobos;

- 2.º FINAL B- K1 Cadetes Femininos 500m - Luísa Pereira - CTMar;

- 3.º FINAL B- K1 Cadetes Femininos 200m - Luísa Pereira - CTMar;

- 1.º FINAL B- K1 Cadetes 200m- Miguel Orfão - CNCalheta