Marcos Freitas estreia-se a vencer em Tóquio2020

O madeirense Marcos Freitas começou da melhor forma os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 ao vencer, há instantes o austríaco Daniel Habesonh por 4-3.

No Tokio Metropolitan Gynasium, o actual n.º 24.º do ranking mundial, e 16.º cabeça-de-série dos Jogos teve altos e baixos e depois de estar a vencer por 3-1, o adversário (n.º 48 do Mundo) protagonizou uma reviravolta, conseguindo empatar o encontro (3-3), mas no decisivo set Marcos Freitas festejou o triunfo por uns claros 11-3.

Em pouco mais de uma hora, Marcos Freitas, que cumpre a sua quarta olimpíada venceu pelos parciais de 11-7, 3-11, 11-7, 11-6, 11-13, 2-11 e 11-3.

O madeirense apurou-se assim para os oitavos-de-final da competição, figurando já entre os 16 melhores na competição de singulares. De referir que em Rio'2016 Marcos Freitas atingiu um brilhante quinto lugar na prova individual.

Já na prova de equipas o madeirense, juntamente com Tiago Apolónia e João Monteiro entra em acção no próximo dia 2 de Agosto diante da forte selecção da Alemanha.

O chinês Fan Zhendong é o adversário de amanhã, um obstáculo difícil, mas não impossível, até porque na última vez que se defrontaram foi o madeirense a ganhar.