Fu Yu segue em frente nos Jogos Olímpicos

A mesatenista naturalizada portuguesa Fu Yu, que reside na Madeira desde 2001 e representou vários clubes regionais, teve hoje uma espécie de 'treino ligeiro' frente à indiana Sutirtha Mukherjee, com um 4-0 inapropriado para preparar a exigente terceira ronda de Tóquio2020, frente à segunda jogadora mundial.

No Ginásio Metropolitano de Tóquio, Fu Yu, 55.ª do ranking mundial, impôs-se à 100.ª da mesma classificação pelos parciais de 11-3, 11-3, 11-5 e 11-5 em escassos 23 minutos.

A supremacia tão evidente, a todos os níveis, até terá surpreendido a portuguesa, que esperaria um desafio mais complicado ante uma adversária que em quatro 'sets' só conseguiu fazer 16 pontos.

O excesso de facilidades logo após tão longa ausência competitiva devido à pandemia de covid-19 não ajuda a preparar a próxima missão, a de bater a pequena japonesa Mima Ito, uma jovem de 20 anos que foi medalha de bronze no Rio2016, aos 15, no torneio de equipas.

Mima Ito, com resultados de referência igualmente em Campeonatos do Mundo jovens, é uma esperança internacional ao combate ao domínio chinês no ténis de mesa, pois nunca na história uma atleta venceu tantos jogos contra adversárias do gigante asiático.

No 'top 7' do ranking internacional, Mima Ito é a única competidora não chinesa, ocupando o segundo posto.

Fu Yu, de 42 anos, e que entrou diretamente para a segunda ronda em Tóquio2020, foi 33.ª no Rio2016.

Shao Jieni, a outra competidora lusa em Tóquio2020, passou a primeira eliminatória, mas acabou afastada na segunda.

Esta manhã, Tiago Apolónia perdeu no segundo desafio do torneio de singulares.

A esta hora Marcos Freitas já joga a terceira ronda.