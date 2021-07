PSP já identificou condutor que abalroou mortalmente ciclista no Funchal

A PSP já identificou o condutor suspeito do acidente mortal na Rua da Ribeira de João Gomes, no Funchal, que vitimou mortalmente um ciclista, na noite de sexta-feira.

Trata-se de um homem de 35 anos que foi localizado pela Polícia já durante a madrugada, por volta das 3 horas. Foi entretanto transportado para a Esquadra da PSP do Funchal onde foi constituído arguido.

As autoridades policiais contaram com a preciosa ajuda de uma testemunha ocular que viu a matrícula do carro, um Renault Mégane, e reportou-a à PSP instantes antes de o condutor se colocar em fuga do local do acidente, após um compasso de espera onde terá saído da viatura para ver o estado em que se encontrava o ciclista.

O processo segue para o Ministério Público que poderá vir a indiciar o condutor pela prática dos crimes de homicídio por negligência e, caso se confirme, omissão de auxílio à vítima.

Conforme o DIÁRIO avançou na noite de ontem, o acidente ocorreu quando o automóvel seguia no sentido descendente, via rápida-Campo da Barca, e embateu violentamente no ciclista que também descia a Rua da Ribeira de João Gomes.

Com a colisão, ocorrida pouco depois do cruzamento dos semáforos sob o viaduto, o condutor do velocípede foi projectado cerca de 15 metros. O óbito foi confirmado no local pelo delegado de saúde.