Câmara de Santa Cruz acusa PSD de “desonestidade”

A Câmara Municipal de Santa Cruz acusa os membros do Grupo Parlamentar do PSD de “desonestidade” e “leveza irresponsável” quando acusam autarquia de nada fazer pelo tecido empresarial do concelho. Em causa estão as afirmações do social-democratas no âmbito de uma visita a uma empresa do Grupo Nóbrega, na manhã desta sexta-feira.

Em comunicado, a Câmara de Filipe Sousa apresenta alguns argumentos que contrariam as palavras de Brício Araújo, deputado na Assembleia Legislativa da Madeira e candidato do PSD à Câmara de Santa Cruz.

“Uma iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD esta tarde é um exemplo claro da forma irresponsável e do desconhecimento vergonhoso em relação à realidade do concelho de Santa Cruz e do trabalho desenvolvido pelos seus autarcas. E isto é tanto mais grave quando o porta-voz da iniciativa é um deputado regional, agora empurrrado como candidato à autarquia de Santa Cruz, o qual claramente não conhece a realidade que se propõe gerir”, aponta a Câmara na nota enviada às redacções.

Para a autarquia, “a desonestidade e a leveza irresponsável de quem está na política ficaram patentes ao escolherem uma empresa do Grupo Nóbrega, para acusarem esta autarquia e os seus actuais responsáveis de nada fazerem pelo tecido empresarial do concelho”.

Como argumentos que rebatem essa acusação, apontam que “o processo de construção da empresa visitada pelo PSD foi desbloqueado pela acção directa do JPP, nomeadamente do então vereador Filipe Sousa”, apontando que a “gestão desastrosa do PSD” tinha o processo na gaveta, à semelhança de outros investimentos privados entre os anos de 2005 e 2013.

Além disso, a nota enviada aos órgãos de comunicação social refere que “a empresa, já com a gestão do JPP, beneficou de redução de impostos municipais, nomeadamente o IMI e o IMT”, uma medida que representa um total de oitenta mil euros, numa política de isenções que foi desenvolvida em relação à empresa em causa e a outras do concelho.

A Câmara Municipal de Santa Cruz diz que as posições assumidas por Brício Araújo denotam “a ética política desta gente que se perfilha para governar um concelho do qual desconhecem a história, o trabalho e as muitas falhas, erros e omissões que foram a pesada herança deste PSD que agora se apresenta como solução e como futuro”.

As críticas do executivo da JPP abrangem ainda o facto de o PSD responsabilizar a Câmara de Santa Cruz pelo desemprego, “quando este é exclusiva responsabilidade do Governo Regional do PSD e revela o total falhanço das políticas de emprego que são da sua directa tutela”, dá conta a mesma nota.