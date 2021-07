João Rodrigues apadrinha estreias Olímpicas

A pouco mais de dois dias do arranque dos Jogos Olímpicos de Tóquio a comitiva de Portugal e neste particular a madeirense por estes dias vai conhecendo os 'cantos da casa' e melhor guia não poderiam ter os estretantes Paulo Fildaldo, técnico adjunto da equipa de andebol, Rita Fernandes, fisioterapeuta e Marco Alves chefe da delegação lusa. Precisamente João Rodrigues, o mais Olímpico de todos os atletas de Portugal, por agora em Tóquio como presidente da comissão dos atletas Olímpico, mas dando uma ajuda em tudo o que é preciso. Os Jogos Olímpicos de Tóquio arrancam no próximo dia 23 de Julho.