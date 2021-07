Tânia Freitas pede aos santanenses que contribuam com sugestões para o município

'Santana Participa' é o nome da iniciativa levada a cabo pela candidata do PS à Câmara Municipal de Santana e tem como objectivo "reunir os contributos de toda a população, quer a partir de sugestões e ideias inovadoras para o município, como também para a identificação de problemas que queiram melhorar".

"Todos os que queiram participar com sugestões de melhoria e ideias sustentadas que possam contribuir para o desenvolvimento do concelho podem, a partir de agora, aderir à iniciativa 'Santana Participa' através do site www.santanaparatodos.pt", informou a socialista numa acção de contacto com os munícipes.

Tânia Freitas acredita que a participação cívica é "crucial para a boa gestão autárquica" e é com base nestes contributos que pretende "dar uma nova vida a Santana".

"A criação de uma estratégia municipal que olhe para o desafio demográfico e que consiga contrariar e combater o despovoamento populacional, com recurso a políticas activas de apoio à criação de emprego e de captação de investimento privado", são algumas das prioridades enumeradas pela cabeça de lista Do PS.