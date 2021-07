Vítor Freitas imbatível na Fajã da Ovelha em prova do Regional de Motocross

Vítor Freitas do Team CDRPrazeres / Bar Formiga esteve imbatível na Fajã da Ovelha, na prova que marcou o regresso do Campeonato Regional da Madeira de Motocross após uma longa paragem provocada pela pandemia.

O piloto da casa venceu a categoria MX1 e a Final de elites deixando em segundo lugar o João Sousa da equipa LMRS Motos Yamaha / Arca D’ Ajuda e em terceiro Alexandre Gouveia também do Team CDRPrazeres / Bar Formiga.

Foi sob a organização do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres que se deu o arranque do campeonato Regional da Madeira de Motocross. No final do evento os níveis de satisfação eram grandes e segundo Ricardo Andrade, diretor de prova: "o balanço da prova é bastante positivo, as coisas decorreram muito bem e dentro daquilo que nós esperávamos! Trabalhamos muito dentro e fora de pista para que hoje corresse tudo bem e o feedback dos pilotos, equipas e dos 100 elementos do público foi suficiente para nos sentirmos realizados! Recebemos também rasgados elogios de quem em casa assistiu ao evento em direto, não podíamos estar mais felizes e agradecer a todo o nosso staff, parceiros e patrocinadores pois eles são os verdadeiros responsáveis pelo sucesso deste evento".

Na categoria MX1 Vítor Freitas do Team CDRPrazeres / Bar Formiga mostrou um andamento muito consistente não dando quaisquer hipóteses a sua concorrência, deixando em segundo lugar o atleta também do Team CDRPrazeres / Bar Formiga, Márcio Ferreira que apesar de dois meses parado devido a lesão consegui mostrar um excelente andamento, ficando o terceiro posto desta categoria para Renato Henriques.

Já na classe MX2, João Sousa do LMRS Motos Yamaha / Arca D’ Ajuda, piloto que também está a competir no Campeonato Regional do Ribatejo, demonstrou muita garra e um forte andamento deixando para segundo lugar o Miguel Freitas do Team Extreme-Bikes, piloto que se estreia pela primeira vez no campeonato de Motocross. O terceiro posto desta categoria foi para Fábio Ferreira da equipa LMRS Motos Yamaha / Arca D’ Ajuda, também uma estreia na modalidade.

Na categoria MX85 o pódio foi da Laura Vieira do Clube Sport Marítimo, na MX65 Afonso Santos do Team Extreme Bikes foi o grande vencedor.

Novidade foi o regresso da categoria das MX50 ao Campeonato Regional da Madeira de Motocross, onde Clara Câmara do Team Extreme Bikes chegou, viu e venceu não dando hipóteses a sua concorrência, deixando em segundo lugar Marcus Gouveia do Clube Sport Marítimo, piloto que teve alguns problemas na sua KTM SX 50 e a fechar este pódio Matias Sousa do Team Extreme Bikes.

Por equipas o Team CDRPrazeres / Bar Formiga foi primeiro, LMRS Motos Yamaha / Arca D’ Ajuda em segundo lugar e a fechar o pódio de equipas ficou a União Desportiva de Santana.

A próxima prova acontece sob a organização do Marítimo, em local e data a informar brevemente.