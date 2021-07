Norberto Ribeiro defende mais habitação em todas as freguesias de Machico

O candidato pela Coligação “Juntos Somos Machico” à presidência da Câmara Municipal, Norberto Ribeiro, reiterou, neste domingo, na freguesia do Caniçal, a sua aposta no aumento da oferta de habitação no concelho, especialmente para os mais jovens. Uma aposta que defende alargada a todas as freguesias, nomeadamente ao Caniçal, que encara fundamental para fixar mais população, garantindo, por esta via, que existam mais condições à dinamização económica de que Machico atualmente precisa.

“Efetivamente, nos últimos 8 anos, o Executivo socialista que lidera a Câmara Municipal de Machico, praticamente ignorou esta necessidade e não soube planear uma resposta que hoje tem de existir e na qual estamos a trabalhar”, disse, na ocasião, o candidato, frisando que a sua candidatura assume como prioridades a criação de um Programa de Habitação Jovem que englobe tanto o apoio à aquisição quanto à construção e, também, a existência de um Programa de Rendas Acessíveis, ambos particularmente destinados à população mais jovem que hoje, “por falta de opções e de apoios municipais, opta, muitas vezes, por residir fora do seu concelho”.

“Temos a obrigação de inverter esta tendência e de criar condições para que as nossas famílias e os nossos jovens sejam parte integrante do desenvolvimento do nosso concelho e de cada uma das nossas freguesias”, reforçou, a este propósito, Norberto Ribeiro, que, reconhecendo a existência de apoios regionais a este nível, afirma que a Câmara Municipal tem de ter, também, a sua própria estratégia e o seu próprio programa para a habitação, em complemento e reforço às políticas que já são seguidas, como forma de aumentar a capacidade de resposta municipal e os meios afetos a este objetivo.

“Sabemos que o Instituto de Habitação tem uma resposta que é transversal a este problema, sabemos também que existem programas que facilitam o apoio à aquisição e ao arrendamento de habitação mas também sabemos que, no nosso concelho e em todas as freguesias, é preciso reforçar esta resposta e garantir que seja o próprio Município a liderar este processo e a assumir um papel complementar a tudo o que já é feito”, vincou o candidato, que encara este desafio como sendo uma das principais bandeiras do projeto a que se propõe.

“A nossa candidatura irá criar condições para que os nossos jovens não tenham de optar por viver fora das suas freguesias e do seu concelho, tanto mais quando é reconhecido que estamos a perder população e que é urgente criar programas específicos que promovam essa permanência e o consequente aumento da natalidade” remata o candidato da coligação PSD/CDS, lembrando que, quem está no poder local, têm a obrigação e a responsabilidade de encontrar novas respostas que efetivamente vão ao encontro das aspirações, das necessidades e das expetativas da população.