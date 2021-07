Vitor Freitas venceu a primeira prova regional de Motocross

Vítor Freitas (team CDR Prazeres/Bar Formiga) venceu este domingo a categoria MX1 e a Final de Elites na primeira Prova do Campeonato Regional da Madeira de Motocross na pista da Fajã da Ovelha, sob organização do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres Em segundo lugar da prova ficou João Sousa (LMRS Motos Yamaha) e em terceiro Alexandre Gouveia (team CDR Prazeres/Bar Formiga).

Após ter recebido o arranque do Campeonato Regional da Madeira de Motocross, a organização, mostrava-se satisfeita, com Ricardo Andrade, director da prova, a dizer ao DIÁRIO que “o balanço da prova é bastante positivo, as coisas correram muito bem e dentro daquilo que nós esperamos".

Também preparamos o evento bem calculado e a organização esteve à altura e foi um arranque de campeonato fantástico aqui hoje na Fajã da Ovelha. O responsável adiantou ainda que foi um acto de coragem, as coisas correram muito bem, em termos de público, como de organização, de pilotos e nos cumprimentos das regras sanitárias em vigor. Ricardo Andrade

Na cerimónia da entrega dos prémios, o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, mostrou-se satisfeito pela grande jornada realizada hoje, através do Motocross, e disse ser uma excelente promoção da freguesia da Fajã da Ovelha e do concelho da Calheta.

O acesso ao Paddock dos pilotos foi interdito ao público, pelo que só tiveram acesso as equipas inscritas no evento e também não foi permitido o consumo de bebidas alcoólicas no recinto, por isso não houve as tradicionais barracas de comes e bebes no local. Segundo a organização foram medidas adoptadas para que se possa retomar de forma segura e gradual as provas de Motocross na Região.