Comité Olímpico ‘apresenta’ o madeirense Marcos Freitas

Marcos Freitas já está em Tóquio, onde vai representar Portugal nos Jogos Olímpicos na modalidade de ténis de mesa.

Na sua página da internet, o Comité Olímpico dá a conhecer o percurso do jogador nas Olimpíadas, as principais conquistas, o calendário do atleta para Tóquio2020 e outras curiosidades.

“À mesa não dispensa a espetada madeirense e como género musical favorito opta pelo rock. De resto, a música é um dos seus passatempos de eleição, tal como o cinema e a fotografia. Planos para o futuro do ponto de vista profissional, para além do ténis de mesa, ainda não tem”, pode ler-se na publicação, que indica ainda que o atleta madeirense não tem ídolos e que a inspiração vai buscá-la à família.

O atleta madeirense, que disputa pela quarta vez as Olimpíadas, vai competir no quadro de singulares, mas também por equipas, ao lado de Tiago Apolónia e João Pedro Monteiro. A equipa inclui ainda Fu Yu e Shao Jieni, ambas no mapa feminino de singulares.

Marcos Freitas tem como objectivo “fazer um bom resultado” e vai trabalhar para melhorar o seu histórico na competição: Dois quintos lugares, um conseguido na prova de equipas, com João Monteiro e Tiago Apolónia (Londres2012) e outro na competição individual (Rio2016).

O mesatenista pede apoio para a 'equipa Portugal'.