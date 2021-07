Para a CDU, “o combate começa agora”

A CDU-M reagiu pela voz de Edgar Silva ao estudo de opinião DIÁRIO/Eurosondagem, publicado esta quinta-feira pelo nosso matutino, que coloca esta coligação com 2,2% dos votos para o município do Funchal.

O cabeça-de-lista pela CDU à Câmara Municipal do Funchal realça que este “ainda é o início do processo”.

Edgar Silva revelou ao DIÁRIO que a campanha da CDU só começa para a semana quando forem divulgados os candidatos e a candidatura for entregue em tribunal.

Edgar Silva diz que o fosso para com as coligações 'Confiança' e 'Funchal Sempre À Frente' é explicado pelo facto de estes terem iniciado a sua campanha muito antes e ainda acusa Miguel Gouveia de “usar e abusar do lugar de presidente para fazer campanha”.

Ainda assim, o cabeça-de-lista acredita que a CDU “tem caminho para andar” e reforça que, com o início da campanha e “ultrapassada esta fase de lançamento aí é que existirá uma noção mais precisa do impacto da candidatura”.