Câmara Municipal da Ponta do Sol adquire duas novas viaturas

A Câmara Municipal da Ponta do Sol adquiriu duas novas viaturas, com o objectivo de dotar os serviços de águas e de limpeza urbana de melhores condições de trabalho.

Trata-se de duas carrinhas 'Pick Up' de cabine dupla, adequadas ao transporte de trabalhadores, ferramentas e materiais utilizados no dia-a-dia, nos trabalhos de manutenção que são realizados por todo o concelho, explica o executivo em nota remetida à imprensa.

"A entrada destes novos veículos ao serviço, irá permitir que os carros que até agora estavam ao serviço sejam alvo de uma revisão e restauro profundos, o que permitirá um regresso ao serviço sem as avarias constantes de que actualmente padecem", destaca o comunicado do gabinete da presidência, acrescentando que "com o aumento do número de funcionários e formandos no armazém da Câmara, surgiu a necessidade de aumentar a frota automóvel, pois a existente não era em número suficiente e estava constantemente a precisar de manutenção".

A aquisição destas duas viaturas representa um investimento de 71.500 euros por parte desta autarquia na renovação da frota automóvel município.

"O esforço financeiro realizado neste investimento é compensado com a redução de despesas inerentes às viaturas antigas, em manutenções e reparações frequentes" refere ainda o edil.

Esta é a segunda grande aquisição realizada, sendo a primeira (um carro de recolha de resíduos) comprado logo no início do mandato.