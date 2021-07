Atletas madeirenses seguem em frente nos Singulares

Prossegue esta quinta-feira, 22 de Julho, na cidade de Varaždin - Croácia, o quinto dia de competição do Campeonato da Europa de Jovens, no escalão de Sub-19, com a disputa das provas de Pares e de Singulares.

Na competição se Singulares, Gonçalo Gomes iniciou a competição, nos trinta e dois avos de final ao defrontar e vencer o austríaco Mark Sagawe, por 4-0. Já Tiago Li, na mesma ronda, derrotou o letão Deniss Vasiljevs, também por 4-0. Na próxima eliminatória, nos trinta e dois avos de final, Gonçalo e Tiago defrontam, ainda hoje, Ziga Zigon (SLV) e Filip Delinkak (SVK), às 17h20 e 18h05, respectivamente.

Na prova de Pares Masculinos, a dupla Gonçalo Gomes/Tiago Li começou a competição com uma vitória, por 3-0, sobre o par Mateusz Zalewski (POL)/Rinu Vidan (CRO). Contudo, na ronda dos dezasseis avos de final, viria a ser surpreendidos pelo par ucraniano Andrii Grebeniuk/Nazar Tretiak , por um tangencial 3-2.

Por fim nos Pares Mistos, a dupla Gonçalo Gomes/Inês Matos viu-se afastada da competição pelo par romeno Eduard Ionescu/Iona Singeorzan, por 0-3, na ronda dos dezasseis avos de final. O par Tiago Li/Patrícia Santos terminou a sua participação, nos trinta e dois avos de final, após derrota frente à dupla checa Tomas Martinko/Linda Zaderova, por 3-2.

De referir ainda, que a Selecção Nacional de Sub-19 Masculinos, que para além dos dois atletas madeirenses contou ainda com David Bessa (GDCS Juncal) e Silas Monteiro (AR Novelense), terminou a competição de equipas na 11ª posição. Com este resultado a equipa lusa melhorou a sua classificação em relação à participação de 2019, onde havia terminado no 16º posto.