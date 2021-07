'8.º Trail Porto da Cruz Natura' a 18 de Julho com mais de 600 atletas

A 8.ª edição do Trail Ultra Natura do Porto da Cruz foi hoje apresentada e vai para decorrer a 18 de Julho. No total, nas várias provas, vão participar cerca de 600 atletas, mais de 200 são forasteiros.

Este evento tem a particularidade de na prova ULTRA ser Campeonato Nacional de Ultra e de apurar os melhores para representarem Portugal no próximo Mundial desta especialidade a disputar na Tailândia.

Este trail é organizado pela Junta de Freguesia do Porto da Cruz e integra três provas, Trail do Porto da Cruz Natura 50km (TUPCN com cerca de 50km 3600mD+), o Trail Longo do Porto da Cruz Natura (TLPCN com cerca de 25km 1400mD+) e o Trail Curto do Porto da Cruz Natura (TCPCN com cerca de 12km 350m D+).

Inscritos:

50km - 248 atletas

25km - 190 atletas

12km - 204 atletas