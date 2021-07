Atletas portugueses estão "motivados e preparados" para Tóquio

O presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP) disse hoje que os 32 atletas que vão representar Portugal nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020 "estão preparados para a competição e para prestigiar o país".

"Os nossos atletas estão preparados para ir até Tóquio", afirmou José Lourenço na cerimónia de apresentação dos 32 atletas, que decorreu em Loures, lembrando que a preparação para a competição, adiada no verão passado devido à pandemia de Covid-19, "foi difícil".

O líder do CPP lembrou que o adiamento da competição, que decorrerá entre 24 de agosto e 05 de setembro, "provocou um desgaste extra ao nível físico, mental e financeiro".

Em Tóquio, Portugal vai estar representado em oito modalidades, estreando-se nas competições de canoagem e de badminton, modalidade que se estreia no programa paralímpico e na qual a representante lusa, Beatriz Monteiro, tem apenas 15 anos.

"Conseguirmos marcar presença em duas modalidades novas significa que estamos a acompanhar o crescimento dos Jogos", disse José Lourenço, lembrando que a atleta do badminton tem apenas 15 anos, e poderá marcar presença em edições futuras como Paris2024 e Los Angeles2028.

A chefe da missão paralímpica portuguesa, a antiga nadadora Leila Marques, enalteceu o trabalho de preparação de todos os atletas, lembrando que o caminho de cada um "é feito de luta, de trabalho e de resiliência".

"O que move estes atletas é o gozo de quererem fazer mais e melhor, a capacidade de sonhar e de querer chegar a Tóquio na melhor forma", afirmou a chefe de missão, pouco antes de divulgar os nomes dos atletas que marcarão presença no Japão.

O atletismo e o boccia, com 10 atletas cada, são as modalidades com maior representação, seguindo-se natação (cinco), canoagem (dois), ciclismo (dois), equestre (um), judo (um) e badminton (um).

Em aberto ficam ainda os nomes de dois representantes do atletismo, que, de acordo com o CPP, serão divulgados brevemente.

Como acontece desde os Jogos Seul1988, a competição paralímpica partilha as instalações com a olímpica, e deverá juntar cerca de 4.500 atletas, em 540 eventos, de 22 modalidades.

Ao longo de 10 participações, nove das quais consecutivas, Portugal conquistou 92 medalhas em Jogos Paralímpicos, sendo o atletismo, com 53, o boccia, com 26, e a natação, com nove, as três modalidades com mais pódios.