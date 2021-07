Marco Lira e Jéssica Rodrigues são vice-campeões europeus

Marco Lira e Jéssica Rodrigues sagraram-se hoje vice-campeões europeus.

Os jovens atletas do CR Prazeres festejaram a subida ao pódio nas derradeiras provas da jornada inaugural do Campeonato da Europa de Patinagem de Velocidade, que está a decorrer em Canelas.

No escalão júnior Marco Lira foi uma das figuras da prova dos 10.000 metros a eliminar, onde veio a registar uma excelente prestação conseguindo cortar a meta no segundo lugar.

Quanto à atleta juvenil, Jéssica Rodrigues esteve em destaque na distância dos 500 metros Sprint equipa, juntamente com António Piteira (Agrupamento Escolar Marinha Grande Poente). A dupla lusa foi bastante rápida na pista de Canelas, conseguindo assim festejar a conquista da medalha de prata.

De referir que a Madeira está presente neste europeu, que prolonga-se, até ao próximo domingo, com um total de 13 atletas em representação do CDR Prazeres, CDR Santanense e_Marítimo, para além do seleccionador Alípio Silva.

Leia mais na edição impressa do DIÁRIO desta terça-feira.