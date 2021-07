Tome nota da agenda desta sexta-feira, 16 de Julho

10h30 Cerimónia de apresentação da II fase da campanha de sensibilização para a prevenção e contenção da pandemia covid-19 na RAM, presidida por Pedro Ramos, no interior do navio Lobo Marinho

11h30 Iniciativa JPP dedicada às infra-estruturas, na Estrada dos Moinhos de Cima, no Caniço

12h00 Apresentação do Projecto de Actividade Motora Adaptada – 'Montes de Movimento, com a presença de Pedro Calado, no Monte

12h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, visitam o MAMMA – Museu de Arte Moderna da Madeira

12h00 Iniciativa CDU no final do Caminho da Ribeira dos Socorridos

12h30 Conferência de imprensa do CDS-PP, na Praceta 24 de Junho, na Calheta

13h15 Jornadas Locais Grupo Parlamentar do PSD - Santa Cruz

15h00 Conferência de Imprensa do PS, que terá como porta-voz Célia Pessegueiro e presença de Paulo Cafôfo, na Zona dos Esmeraldos, na Lombada - Ponta do Sol

17h00 Miguel Albuquerque visita novo edifício de habitação 'Til Gardens'

18h00 Apresentação Pública do Plano Estratégico de Marketing Territorial do Porto Moniz, no Espaço Multiusos do Porto Moniz

18h30 Apresentação da equipa da Coligação Confiança, na Praça do Município (Funchal)

19h30 Comemorações dia da freguesia de Machico, com lançamento da reedição da Obra 'Aquele Espesso Negrume', na sala de actividades culturais da Junta