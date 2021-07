Trânsito sem complicações nesta manhã

Bom dia.

Exceptuando as habituais zonas de abrandamento nos mais concorridos acessos à cidade do Funchal, o trânsito flui sem dificuldades na manhã desta terça-feira, 13 de Julho.

Até ao momento, o trânsito na via rápida move-se no ‘verde’, registando-se apenas a habitual concentração de veículos na subida de Santa Rita, e na Boa Nova, em ambos os casos na direcção que leva os condutores até ao Funchal.

O alerta vai para os principais nós de entrada e saída na via rápida localizados no Funchal, que requerem a sua devida atenção. Fora os nós de acesso, no Funchal há zonas ‘vermelhas’ no Caminho do Amparo, na Rotunda do Hospital Dr. Nélio Mendonça, e junto às principais ribeiras da cidade.

Conduza preventivamente, respeitando sempre limites de velocidade e distâncias de segurança, e com atenção às potenciais alterações neste quadro de trânsito da manhã desta quarta-feira.