Trânsito sem demoras e complicações

Bom dia.

Apesar do intenso tráfego automóvel a esta hora nas principais vias da Madeira, nomeadamente na via rápida e, sobretudo, na zona do Funchal, pode-se afirmar que não há muitas demoras e complicações.

Neste início de sexta-feira, já em pleno Verão e véspera de fim-de-semana, poderá encontrar alguma resistência em ambos os sentidos, mas apenas a partir do nó de Câmara de Lobos e da zona do Garajau.

Em todo o caso, importa nestas horas ter sempre atenção à velocidade, ao distanciamento entre viaturas e a uma leitura mais perspicaz da sua envolvente, para evitar transtornos que, muitas vezes, acabam por ser evitados tomando as devidas precauções ao volante.