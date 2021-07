Trânsito com alguma tranquilidade em mais um dia de Verão

Bom dia.

Começa mais uma 'correria' ao trabalho e às praias e complexos balneares que, basicamente, é o que fazem muitos dos automobilistas que a esta hora da manhã se fazem à estrada. Ainda assim, como tem sido norma praticamente todos os dias deste mês de Julho, apesar de algum tráfego, tudo se processa com tranquilidade.

Pelo menos até ao momento e pelas imagens que temos acesso das câmaras de vigilância das estradas mais concorridas, como é sempre norma é na via rápida que se concentram as principais atenções dado o volume de automóveis que por lá circulam diariamente.

Neste momento, as principais zonas de acesso a esta estrada estão bem preenchidas, mas com muito menor volume de viaturas do que em períodos 'normais' - quando há escola e quando a maioria está a trabalhar -, pelo que não é de estranhar que resida alguma tranquilidade na circulação automóvel.

Foto Madeira-web.com

Ainda assim, mantendo a tendência, há sempre quem aperte mais fundo no acelerador, não respeite as distâncias recomendadas para o veículo da frente e tenha uma condução agressiva.