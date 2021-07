20 motas e 25 carros clássicos para ver nos 'Clássicos na Magnólia'

A 2.ª edição dos 'Clássicos na Magnólia', organizada pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, contará com 20 motas e 25 clássicos expostos. A iniciativa irá decorrer, nos dias 31 de Julho e 1 de Agosto, no jardim da Quinta Magnólia, sob a temática 'Rallye – Volta à Madeira'.

A curadoria da exposição é da responsabilidade do escultor Martim Velosa, que, este ano, trouxe algumas novidades, conforme revelou o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus durante a apresentação da iniciativa, que decorreu hoje na Quinta Magnólia.

"Evoca-se aqui os sobreviventes da primeira volta à ilha na Madeira realizada em 1959. Além dessa evocação das primeiras voltas à ilha, vamos também nos associar à celebração dos 60 anos daquele que foi considerado o carro com melhor design do século passado, que é o Jaguar E e que a Madeira, felizmente, dispõe de uma série de exemplares. São sete os que existem na Madeira e seis irão estar em exposição", afirmou.

O governante revelou que o evento se associou ainda às celebrações dos 75 anos da mítica vespa italiana, que também estará representada na exposição.

Nos 'Clássicos na Magnólia' estará, de igual forma, exposta a colecção da Região, cuja preservação e recuperação dos carros são feitas nas oficinas da empresa Horários do Funchal, onde estão parqueados.

Eduardo Jesus referiu que a Quinta Magnólia é o "ambiente perfeito" para a exposição devido à "atmosfera que se vive, mas também a um conjunto de outras particularidades que se quis emprestar a este evento".

"O que se pretende é que sejam dois dias bem passados", atirou.

O secretário regional de Turismo e Cultura frisou o facto de esta ser uma forma de homenagear as pessoas que se dedicam à preservação dos clássicos e que transformam este património numa "mensagem turística".

"É por isso que a Associação de Promoção está aqui envolvida. Este é um bom conteúdo no que diz respeito à promoção da Madeira. São milhares e milhares as pessoas que viajam com esta agenda de proximidade aos eventos dos clássicos. São variadíssimos os eventos que acontecem pelo mundo fora, tanto na Europa, como nos Estados Unidos e mesmo na Ásia, que são molas impulsionadoras de viagens. E nós também queremos que, com o tempo, este seja um evento que possa ganhar esse espaço na sua agenda e que possa ser promovido e utilizado como elemento de qualificação do nosso destino", sublinhou.

Os clássicos podem ser vistos das 10 às 22 horas no sábado (dia 31 de Junho) e das 10 às 20 horas no domingo (1 de Agosto).