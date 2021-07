Quinta Magnólia recebe exposição evocativa de António Aragão

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 20 de Julho, pelas 17 horas, na Quinta Magnólia, uma exposição evocativa de António Aragão. Esta exposição estará patente, naquele espaço, até Dezembro deste ano.

'"Pensar Aragão mais (ou menos) exa(c)tamente' é uma proposta expositiva que pretende evocar o legado de António Aragão, através de colectiva que reúne os trabalhos inéditos propostos por um grupo de artistas convidados, ligados direta ou indiretamente a Aragão porque com ele conviveram, com ele (co)criaram, com ele aprenderam, ou, tão simplesmente, com ele estabelecem alguma afinidade artístico-estética", poder ler-se na nota descritiva enviada pela presidência.

Esta exposição/homenagem conta ainda com a participação dos seguintes artistas: António Barros, António Dantas, António Rodrigues, César de Figueiredo, Duarte Encarnação, Eduardo de Freitas, Manuel Rodriguez, Marco Fagundes Vasconcelos, Fernando Aguiar, Isabel Santa Clara, Rigo23, Rui Carvalho, Silvestre Pestana, Teresa Arega, Teresa Gonçalves Lobo, Teresa Jardim e Vítor Magalhães.

Carlos Valente é o curador da exposição, que é coordenada por Teresa Klut.