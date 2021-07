Albuquerque com “dívida de gratidão para com os empresários da construção e do imobiliário"

O presidente do Governo Regional expressou hoje ter “uma dívida de gratidão para com os empresários da construção [civil] e do imobiliário”. Em causa a “garra, tenacidade e capacidade de trabalho” demonstrada por estes empresários desde o início da pandemia.

Miguel Albuquerque falava por ocasião da visita ao novo edifício de habitação 'Til Gardens', na Rua do Til.

Aproveitou a ocasião para desafiar os empresários, sobretudo do ramo imobiliário, a “aproveitar esta oportunidade para captar investimento”, tendo em conta “a situação privilegiada” da Região no contexto da pandemia”.

Reiterou por isso o “apoio incondicional à continuidade do investimento”, na certeza que “só o investimento privadoé que cria riqueza”.

O ‘Til Gardens’ é um investimento da promotora HabitSolution e contempla 18 apartamentos tipologia T1 a T4, com área social de uso comum na cobertura, com piscina e vista privilegiada sobre o Jardim do Torreão e a baía e anfiteatro do Funchal.