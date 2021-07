Nacional empata diante do Leixões em jogo de treino

O Nacional empatou (1-1), esta noite, diante do Leixões, em Matosinhos, no penúltimo jogo de treino do estágio de pré-época. Júlio César adiantou a equipa madeirense no marcador ainda na primeira parte, mas Nildo fez o golo do empate após o intervalo. O Leixões vai competir na II Liga, tal como o Nacional, que tem a subida de divisão como objectivo para 2021/2022.

Esta quarta-feira, a partir das 10 horas, a equipa madeirense defronta o Pevidém, da Liga 3, jogo de treino que vai decorrer em Freamunde. A comitiva alvinegra regressa à Madeira ao final do dia.