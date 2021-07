Centro Treino Mar vence Taça da Madeira de Tripulações de Fundo

A Taça da Madeira de Tripulações de Fundo, que decorreu este domingo (11 de Julho), na Baía do Funchal, foi ganha pelo Centro Treino Mar ao somar 197 pontos. O segundo lugar foi entregue à Associação Náutica de Câmara de Lobos com 190 pontos e o terceiro lugar ao Clube Naval do Funchal com 164 pontos.

Compareceram à linha de largada 54 embarcações, envolvendo 86 atletas oriundos da Associação Náutica de Câmara de Lobos, do Centro Treino Mar, do Clube Naval da Calheta, do Clube Naval do Funchal e do Ludens Clube de Machico.

Os Campeões Regionais irão representar a Madeira na Taça da Especialidade a ter lugar nos dias 25 e 26 de Setembro em Melres.

Pódios da competição

K2 Seniores - 1º David Fernandes/Marco Gomes (CNF),2º José Ferreira/João Ornelas (ANCL), 3º Bruno Afonso/Luís Garcias (CNF);

K2 Juniores – 1º Bernardo Pereira/Oleksandr Bobuskyy (CNC), 2º António Ribeiro/Oskar Morazov (CTM), 3º Francisco Rodrigues/João Rodrigues (CNF);

K2 Cadetes – 1º Miguel Orfão/Diogo Ferreira (CNC), 2º Pedro Pereira/Francisco Marques (CNF), 3º Pedro Gouveia/Martin Capontes (CTM);

K2 Cadetes Femininos – 1º Luisa Pereira/Angélica Rodrigues (CTM);

K2 Infantis – 1º Luís Rosa/Santiago Gouveia (CTM), 2º Martin Machin/Maurício Lossada (ANCL), João Fernandes/Afonso Silva (ANCL);

K2 Iniciados – 1º Guilherme Silva/Lucas Pita (ANCL), 2º José Florença/João Nascimento (CNC);

K2 Veteranos B – José Silva/Francisco Machin (ANCL);

K4 Seniores – 1º David Fernandes/Marco Gomes/Bruno Afonso/Luis Garcias, 2º Francisco Figueira/Paulo Teles/Pedro Teles/Gabriel Correia (CTM); 3º José Ferreira/João Ornelas/Sérgio Sousa/Rui Gonçalves (ANCL);

K4 Juniores – 1º Roberto Figueira/João Jesus/Ivan Henriques/Afonso Costa (ANCL), 2º Francisco Rodrigues/João Rodrigues/Rodrigo Santos/Guilherme Jesus (CNF);

K4 Cadetes – 1º Vitor Silva/João Ferreira/João Agrela/Marco Freitas (ANCL);

K4 Infantis – 1º Martin Machin/Mauricio Lossada/João Fernandes/Afonso Silva (ANCL);