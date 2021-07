Selecção já treina no Porto Santo para o Campeonato do Mundo de Fotografia e Vídeo Subaquático

Depois dos suíços é a vez da selecção portuguesa visitar a Ilha Dourada para realizar os primeiros treinos para o Campeonato do Mundo de Fotografia e Vídeo Subaquático, que irá realizar-se em Outubro no Clube Naval do Porto Santo.

Rui Bernardo, elemento da seleção lusa, espera que esta “seja um boa prova" e que "haja muita confraternização e muita diversão", aproveitando "este mar azul”.

Questionado sobre a exigência de um campeonato do mundial em comparação com o campeonato nacional, (que também se realiza no Porto Santo), Rui Bernardo admite que exige "um pouco mais de trabalho de equipa, mais preparação e muito mais atenção”, lembrando igualmente que esta competição “tem regras diferentes", o que "obriga a uma disciplina diferente para as equipas”.

O fotógrafo salienta ainda que “é muito bom para ilha" receber um evento desta envergadura e, simultaneamente, "muito bom para modalidade, pois aproveita o bom mar que existe aqui [no Porto Santo] com as excelentes águas que têm muita quantidade de vida"

"Assim podermos mostrar ao mundo o que o Porto Santo tem para oferecer”, rematou.