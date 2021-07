'Jovens bombeiros' em 'treinos' na Praia Formosa

O Corpo de Bombeiros de Câmara de Lobos está a realizar, este sábado, 10 de Julho, uma acção com as crianças que integram a Escola de Infantes (6 aos 12 anos) e Cadetes (até aos 17 anos) da corporação, na Praia Formosa.

Ao todo são mais de 30 jovens, repartidos por quatro grupos (para evitar aglomerados), que se divertem enquanto aprendem os meandros da profissão.

A actividade de hoje visa, sobretudo, "fomentar o espírito de camaradagem" entre os jovens 'aprendizes de bombeiro", aproveitando também o "bom tempo", explica o Adjunto do Comando de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, Raul Camacho.

Ao longo do ano (que acompanha aproximadamente o ano lectivo escolar) a Escola de Infantes e Cadetes promove um conjunto e actividades (umas mais específicas as diversas operações realizadas pelos bombeiros e outras de cariz mais lúdico, como a deste sábado) que pretendem "dar formação aos mais jovens sobre estas áreas, com activades adequadas às suas idades", acrescenta.