Porto Santo com fiscalização apertada em Agosto

Miguel Albuquerque não coloca de parte uma revisão das medidas de contingência da covid-19 em vigor na Madeira. "Se for necessário revemos, pois como eu sempre disse a nossa prioridade é a salvaguarda da vida humana", apontou o presidente do Governo Regional.

Quanto ao Porto Santo, no mês de Agosto, à noite, Albuquerque promete fiscalização reforçada e vai ser mantida a hora de encerramento dos estabelecimentos à meia-noite. Tudo para evitar os excessos que são frequentes nos meses de Verão na Ilha Dourada.

Referindo-se ao aumento do número de casos de covid-19, o chefe do executivo confirmou que tal era já esperado pelo Governo Regional.

Embora os números tenham crescido nos últimos dias, Miguel Albuquerque destaca a capacidade de resposta dos serviços de saúde da Região e o facto de a vacinação estar a surtir efeito, uma vez que as infecções têm sido menos graves. Prova disso, diz o presidente do Governo, são os números de internados, com apenas uma pessoa nos cuidados intensivos.