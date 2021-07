Deputados socialistas na República expressam solidariedade para com a comunidade portuguesa na África do Sul

Os deputados do Partido Socialista à Assembleia da República eleitos pelos círculos eleitorais da Madeira, dos Açores e da Emigração mostram a sua preocupação com o clima de violência que se vive na África do Sul, tendo dado entrada no Parlamento a um voto de solidariedade para com a comunidade portuguesa radicada naquele país.

Os deputados Carlos Pereira, Olavo Câmara, Marta Freitas, Paulo Porto Fernandes, Lara Martinho e Paulo Pisco assinalam que na África do Sul reside uma vasta e laboriosa comunidade com cerca de 450 mil portugueses e lusodescendentes, lamentando que a grave situação que assola o país tenha vindo a afetar os mesmos, sobretudo os empresários cujos estabelecimentos nas zonas mais atingidas têm vindo a ser vandalizados.

“A comunidade portuguesa na África do Sul merece toda a solidariedade e apoio do Estado português, à qual a Assembleia da República se associa, acompanhando a situação”, refere o voto de solidariedade apresentado pelos socialistas, destacando o facto de o Governo português ter considerado ser uma prioridade acompanhar a evolução dos acontecimentos, através da mobilização de todo o apoio diplomático e consular prestado pela Embaixada e Consulados portugueses em território sul-africano.

Os deputados do PS expressam a sua solidariedade para com a comunidade de portugueses e lusodescendentes ali residente, particularmente os que foram afetados pelos tumultos, fazendo votos para que os acontecimentos que assolam o país terminem o mais depressa possível.

Recorde-se que os tumultos, fortemente influenciados por um contexto de crise económica e social profunda, iniciaram-se na sequência da condenação a 15 meses de prisão e consequente detenção do ex-Presidente da África do Sul Jacob Zuma, sendo que já provocaram a morte de dezenas de pessoas, um elevado número de feridos e mais de 1200 detidos.