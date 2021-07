José Manuel Rodrigues manifesta solidariedade com os emigrantes madeirenses afectados pela instabilidade na África do Sul

Em comunicado enviado às redacções, op Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, diz estar a acompanhar com grande preocupação o que se está a passar na África do Sul e lamenta os danos causados nas empresas proprietárias de madeirenses.

Rodrigues manifesta ainda a sua solidariedade a todos os lesados e pede à comunidade um esforço de união e de entreajuda neste momento difícil para alguns dos nossos conterrâneos.

"Neste momento, é prudente que se cumpram todas as normas e indicações emanadas pelas autoridades do país", refere. "Faço votos para que a situação na África do Sul volte rapidamente à normalidade, que os afetados possam recuperar os seus negócios e trabalhos e que a comunidade possa prosperar."

"Em nome do povo da Madeira e do Porto Santo uma palavra de alento e de coragem para todos os emigrantes na África do Sul", acrescenta.