Não há registo de mortes na comunidade portuguesa em África do Sul, garante Berta Nunes

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, afirmou hoje que a comunidade portuguesa na África do Sul está "assustada" com os distúrbios violentos no país, mas que não há registo de mortos ou feridos entre os portugueses.

"As pessoas estão assustadas, o que é compreensível. Já fizeram alguns telefonemas, informando de situações de que estão a ter conhecimento e também pedindo orientações e manifestando preocupação. Essa preocupação é normal, é natural, e também deve levar as pessoas a ter o máximo de precaução", disse à Lusa Berta Nunes, por telefone.

"Na zona onde está boa parte da comunidade portuguesa em Joanesburgo, nomeadamente o consulado, até ao momento não tem havido quaisquer distúrbios, mas nós sabemos que, tanto em KwaZulu-Natal, como em Gauteng, houve situações de comércios de portugueses, várias actividades, que foram saqueados", afirmou a governante, que explicou que foram atingidos seis estabelecimentos: três na província de KwaZulu-Natal e três na província de Gauteng.

A secretária de Estado acrescentou que, "até ao momento, embora tenha havido essas seis situações já identificadas de estabelecimentos portugueses que foram saqueados e até incendiados, não há nenhuma morte na comunidade portuguesa".

Ainda assim, Berta Nunes lamentou "outras mortes" ocorridas durante os distúrbios. Segundo as autoridades, pelo menos 45 pessoas morreram e mais de 700 foram detidas nos distúrbios violentos que afligem a África do Sul pelo sexto dia consecutivo, depois da prisão de Jacob Zuma, antigo chefe de Estado e ex-líder do Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês).

A secretária de Estado apelou para "a máxima precaução" e para que a comunidade portuguesa "siga as recomendações das autoridades".

Berta Nunes aconselhou a população a não se dirigir ao consulado em Joanesburgo, uma vez que está encerrado.

"Está encerrado no sentido de evitar que as pessoas se dirijam ao consulado, porque a recomendação que nós estamos a dar à comunidade é que evitem deslocações", apontou, detalhando que foi também feito o apelo para, caso consigam, os elementos da comunidade portuguesa não abram os comércios "em zonas mais complicadas".

"Hoje o senhor embaixador está a dirigir uma carta a toda a comunidade para dar algumas orientações", apontou, acrescentando que os elementos da comunidade na África do Sul poderão, "se tiverem necessidade de ajuda, utilizar o Gabinete de Emergência Consular" ou contactar o telefone de emergência do consulado de Joanesburgo.

A governante referiu que neste momento "é preciso ter calma, evitar sair de casa nas zonas onde existem esses distúrbios, se possível evitar também abrir os comércios nas zonas mais complicadas e, como o Governo está a tomar as medidas para normalizar a situação", também o executivo português irá "acompanhar de perto".

"Esperamos que muito em breve toda esta situação esteja resolvida", concluiu.

O Governo sul-africano destacou 2.500 militares para apoiar a Polícia a conter os distúrbios no KwaZulu-Natal e em Gauteng, o motor da economia do país.

Estima-se que mais de 30.000 portugueses vivam na Cidade do Cabo.