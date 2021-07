PSD apresenta "voto de solidariedade" para com comunidade portuguesa na África do Sul

O PSD apresentou um projeto de voto de solidariedade para com a comunidade portuguesa na África do Sul, onde a violência da última semana resultou em pelo menos 117 mortos e estabelecimentos comerciais propriedade de portugueses foram danificados.

No texto, o grupo parlamentar do Partido Social Democrata aponta que a atual situação de confrontos entre manifestantes e polícia em várias áreas do país "tem afetado a comunidade portuguesa".

"A par da realidade pandémica, com milhares de casos de covid-19 diários e centenas de mortos, os nossos emigrantes são, agora, confrontados com uma onda de violência que coloca em causa a tentativa de recuperação económica, a tão almejada paz social e, em última instância, a sua própria vida", referem os sociais-democratas.

Nesse sentido, os 11 deputados signatários, incluindo os eleitos pelo círculo eleitoral da Europa, Carlos Alberto Gonçalves, e Fora da Europa, José Cesário, defendem ser "fundamental que haja uma congregação de esforços em prol de um acompanhamento internacional real e coeso" à comunidade portuguesa na África do Sul.

"Não se pode permitir nem coadunar com um acompanhamento que se encerra em palavras e que não apresenta uma posição e estratégia claras", acrescentam.

O grupo parlamentar social democrata refere que a intervenção portuguesa, através das suas instituições, "tem a obrigação de ser diplomática e de acompanhamento local a todos os portugueses", reiterando que "este é mais um momento para que se cimente a relação diplomática entre Portugal e África do Sul, como também a União Europeia, para que, em uníssono, se defenda, intransigentemente, os portugueses e lusodescendentes".

Numa nota enviada hoje à Lusa, os deputados do PSD referem pretender "que a Assembleia da República expresse a sua solidariedade para com a comunidade portuguesa na África do Sul, enquanto vítima da onda de violência neste país, fazendo votos que rapidamente se recupere a paz social".

Durante o dia de hoje, a ministra da Presidência da África do Sul, Khumbudzo Ntshavheni, afirmou, em conferência de imprensa, que o número de vítimas mortais na violência que atinge o país pelo sétimo dia consecutivo é de pelo menos 117, tendo as autoridades realizado mais de 2.200 detenções.

Estima-se que vivam cerca de 450.000 portugueses e lusodescendentes na África do Sul, mas segundo o Governo não há cidadãos nacionais entre as vítimas, havendo apenas registo de danos materiais, sobretudo em estabelecimentos comerciais propriedade de portugueses.