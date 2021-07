Prestação média no crédito habitação aumentou em Junho na Madeira

No passado mês de Junho, o valor médio da prestação vencida para o conjunto dos contratos de crédito à habitação na Região aumentou para os 239 euros, tendo os juros se fixado nos 35 euros (mesmo valor que do mês anterior) e a amortização nos 204 euros (mais 3 euros que o valor do mês anterior). No mês homólogo, o valor médio da prestação vencida era de 234 euros.

De acordo com os dados hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), em Junho último, "a taxa de juro implícita no crédito à habitação, na Região Autónoma da Madeira (RAM), fixou-se em 0,710%, mantendo o mesmo valor do mês anterior. Note-se que em junho de 2020, a taxa de juro implícita no crédito à habitação era de 0,850%."

Fonte DREM

A DREM refere ainda que, o montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação aumentou, situando-se neste mês nos 58 694 euros (58 053 euros em maio de 2021). Um ano antes era de 57 788 euros.