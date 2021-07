Madeira atinge 19.072 desempregados em Junho

No passado mês de Junho, havia 19.072 desempregados na Região. Trata-se, Segundo os dados divulgados esta manhã pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), de uma diminuição de 4,1% face ao mês anterior (19.897) e um crescimento de 5,5% face ao mesmo mês de 2020, altura em que havia 18.073 pessoas desempregadas na Madeira e Porto Santo.

O IEFP refere aliás que "a nível regional, no mês de junho de 2021, o desemprego registado, em termos homólogos, aumentou apenas na região da Madeira (+5,5%). As restantes regiões registaram variações negativas, registando a região do Algarve o decréscimo mais acentuado (-23,4%)."

No todo nacional, no fim do mês de Junho de 2021, estavam registados, nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas, 377 872 indivíduos desempregados, número que representa 66,9% de um total de 564 442 pedidos de emprego. O total de desempregados registados no País foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2020 (-28 793 ; -7,1%) e inferior face ao mês anterior(-24 311 ; -6,0%)."

O IEFP acrescenta que "para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2020, na variação absoluta, contribuíu o grupo dos que estão inscritos há menos de um ano (-71 138) e, em sentido inverso, contribuiu com o maior aumento no desemprego aqueles que permanecem inscritos há um ano e mais (+42 345)."