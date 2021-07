Programa Municipal de Apoio à Habitação Jovem é mais um compromisso de Norberto Ribeiro

“Mais do que iludirmos a população e utilizarmos argumentos gastos que nada representam de novo, a nossa candidatura está empenhada em encontrar soluções para os problemas que realmente afetam o concelho de Machico e é isso que pretendemos com mais esta proposta do apoio à habitação jovem” afirmou, hoje, o candidato à presidência da Câmara Municipal de Machico, Norberto Ribeiro, assumindo a fixação de mais pessoas no concelho e a garantia de melhores condições para a aquisição e construção de habitação própria como bandeiras do seu projecto.

Norberto Ribeiro que, reconhecendo a existência de apoios regionais a este nível, afirma que a Câmara Municipal tem de ter, também, a sua própria estratégia e o seu próprio programa para a habitação, em complemento e reforço às políticas que já são seguidas, como forma de aumentar a capacidade de resposta municipal e os meios afectos a um objetivo que passa por fixar os mais jovens no concelho e em cada uma das freguesias e tornando-os parte fundamental do crescimento e da revitalização que importa imprimir à Machico.

“A nossa candidatura irá criar condições para que os nossos jovens não tenham de optar por viver fora das suas freguesias e do seu concelho, tanto mais quando é reconhecido que estamos a perder população e que é urgente criar programas específicos que promovam essa permanência e o consequente aumento da natalidade” reforça o candidato da coligação PSD/CDS, explicando que, em causa, está o lançamento de um Programa Municipal de Apoio à aquisição de habitação ou à aquisição de terrenos para construção, a custos controlados e a preços acessíveis devidamente apoiados pela Câmara Municipal.

“O retrato social do nosso concelho está à vista de todos e o que é preciso é que se criem condições para que quem atualmente não vive em Machico ou não tem essa expectativa possa mudar de ideias, encontrando soluções que infelizmente têm faltado, nos últimos anos”, acrescenta Norberto Ribeiro, lembrando que os custos com a habitação são cada vez mais acrescidos e que compete a quem está no poder local garantir novas soluções que venham compensar os sacrifícios e as graves dificuldades a que os Munícipes têm sido sujeitos, especialmente depois da pandemia.

“Quando temos candidatos que, nos seus discursos, gastam mais de metade do seu tempo a falar do PSD e do Governo Regional ou mesmo a culpar terceiros da sua incapacidade e incompetência, vemos bem que não existe estratégia para o futuro nem tampouco visão para encontrar as respostas que a nossa população merece e mais precisa neste momento e é precisamente isso que assumimos, com mais esta proposta: encontrar as respostas que faltam, valorizar quem aqui vive e quer viver e contar com todos, cada vez mais, na construção de um concelho melhor, com maior estabilidade social e económica e muito mais capaz de enfrentar os desafios que se avizinham”, remata Norberto Ribeiro.