Associação Portuguesa dos Deficientes entrega material ortopédico

A Associação Portuguesa dos Deficientes – Delegação da Madeira, em parceria com a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites, irá entregar diverso material ortopédico a pessoas com necessidades especiais.

A entrega resulta dos valores angariados com a venda das tampinhas, no âmbito da campanha 'Dê Uma Tampa à Indiferença'.

"Deste modo, pretendemos salientar a importância das recolhas continuarem activas para que possamos continuar a apoiar mais pessoas", refere em comunicado.

A iniciativa realiza-se amanhã, pelas 11 horas, na sede da associação, e contará com a presença do presidente, Filipe Rebelo, e dos beneficiários do material ortopédico.