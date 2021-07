Associação de Promoção da Madeira conta com orçamento de 19 milhões de euros para 2021

A Associação de Promoção da Madeira (AP Madeira) realizou esta terça-feira, 13 de Julho, uma Assembleia Geral, na qual concretizou uma análise da actual situação da actividade turística na Região, a admissão de novos sócios e a revisão do orçamento de 2021.

Em declarações, o presidente da AP Madeira, Eduardo Jesus, constata que a Região Autónoma da Madeira como destino turístico tem "resistido melhor do que as outras regiões nacionais face à pandemia", assim como regiões de turismo que concorrem directamente com a Madeira.

Uma reacção positiva que "revela que estamos no caminho certo", considera Eduardo Jesus, destacando algumas opções tácticas tomadas pela AP Madeira, nomeadamente no aproveitamento de oportunidades para captar mais fluxo turístico, nas actividades desenvolvidas na área do Marketing e Relações Publicas para proporcionar uma presença permanente junto dos mercados emissores e atrair mais visitantes à Região.

A AP Madeira prevê que os próximos meses sejam de constante recuperação do sector do turismo na Madeira.

Verificou-se que a tendência para o mês de Julho, Agosto e Setembro é de um franco crescimento face à situação que se verificou no ano passado, mas de recuperação franca relativamente a 2019, onde se afere que, em alguns, casos até estamos melhor do que em 2019, se não existir mais nenhuma circunstância que possa pôr em causa esta trajectória. Eduardo Jesus, presidente AP Madeira

A Assembleia Geral concordou com a admissão de novos sócios "de vários ramos de actividade, dentro do sector do turismo em vários concelhos" da Região, incluindo o Porto Santo.

A AP Madeira apresentou ainda o orçamento rectificativo de 2021, que prevê o montante de 19 milhões de euros para execução da sua actividade.

O também secretário regional do Turismo e Cultura sustentou que a associação conta com "pouco mais de três milhões de euros que ficaram por concretizar no ano 2020 devido à pandemia", acrescentando que a AP Madeira possui um contrato plurianual com o Governo Regional que permite o seu financiamento e que vem agora reforçar o orçamento de 2021.