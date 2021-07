Fogo no mato dominado esta manhã no Funchal

Duas viaturas dos Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionadas na manhã desta terça-feira para combater um pequeno incêndio florestal, que deflagrou na Rua Levada dos Moinhos, em São Pedro, Funchal.

Dada a dimensão do fogo, foi necessária a intervenção de apenas uma viatura dos Bombeiros Sapadores do Funchal, para combater o fogo com recurso a água, pelas 05h08.