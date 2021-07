Associação Portuguesa de Deficientes da Madeira realizou passeio no Porto da Cruz e Caniçal

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites em parceria com a Associação Portuguesa de Deficientes da Madeira realizou um passeio de convívio com alguns sócios, nesta quinta-feira, 15 de Julho.

O passeio consistiu em visitar o Engenho do Porto da Cruz, almoçar no Caniçal e passear pela zona, onde foi possível disfrutar da paisagem e do bom tempo.

Filipe Rebelo presidente da associação considera que após largos meses isolados, devido à pandemia, "estes momentos de retorno à normalidade, onde podem conviver e partilhar, são muito benéficos para a auto estima, bem-estar e boa disposição" dos sócios.